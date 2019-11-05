批韓「母語在家學」 林飛帆：不應將母語和外語教育對立

民進黨副秘書長林飛帆（右起）、立委陳瑩、立委參選人張銘祐、立委蔣絜安、民進黨客家部主任魏筠5日在民進黨中央黨部召開「韓氏夫妻，歧視成性」記者會，指國民黨總統參選人韓國瑜夫婦多次拋出歧視母語言論，呼籲他們尊重不同族群的母語文化。（記者朱沛雄攝）

2019-11-05 16:13:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨總統參選人韓國瑜及妻子李佳芬先後拋出「母語在家學」、「學校學母語浪費資源」等言論，民進黨今召開記者會批評韓氏夫妻歧視成性。民進黨副秘書長林飛帆表示，總統候選人不應把母語教育和外語教育對立起來，這是非常不妥的操作，學校中教育學習母語和第二外語並不衝突或是二擇一，請韓市長和李佳芬女士不要再讓母語和外語對立起來。

民進黨原住民立委陳瑩表示，台灣是多元文化、多元族群的國家，現在族語已經「躺在加護病房」。國民黨在過去威權時期推動「全面禁說方言」，各族群語言都被殘害，她在立委任內和行政團隊一起推動「原住民族語言發展法」等，都在挽回過去政策造成的傷害，有過去慘痛教訓，要消滅母語的行為都不應該發生，請韓國瑜夫婦收回他們說的話。

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民進黨新北市第11選區立委參選人張銘祐表示，韓國瑜作為總統候選人，要了解每個語言及文化的擴張性和多元性，奉勸韓國瑜夫婦要學習尊重別人，不要把自己優越感都拿出來講。

參選民進黨桃園市5選區立委的客家立委蔣絜安提醒，韓國瑜夫婦不要想要消滅台灣的母語，欺負客家人、欺負台灣人，呼籲韓國瑜夫婦放下威權統治殖民心態，不要因為自己開辦維多利亞雙語學校就崇洋媚外。以國家力量保護少數族群、甚至瀕臨失傳的語言，這是聯合國憲章賦予少數族群的權力，台灣作為先進國家理應跟隨世界潮流。國際語言和國家語言同等重要，不應對立，應該在學校學習上做分流，既保留台灣多元族群文化特色，又具有國際視野。

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