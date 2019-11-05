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韓辦稱民調落差縮到6％ 媒體人：討厭度一直沒降低

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之昨（4）日向媒體透露，國民黨內部民調韓國瑜與蔡英文的差距已拉在百分之6上下，不過資深媒體人單厚之認為，韓的最大問題在於，「他的討厭度一直沒有降低」。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之昨（4）日向媒體透露，國民黨內部民調韓國瑜與蔡英文的差距已拉在百分之6上下，不過資深媒體人單厚之認為，韓的最大問題在於，「他的討厭度一直沒有降低」。（資料照）

2019-11-05 07:58:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之昨（4）日向媒體透露，國民黨內部民調韓國瑜與蔡英文的差距已拉在百分之6上下，11月中有機會打平，不過資深媒體人單厚之認為，韓的最大問題在於，「他的討厭度一直沒有降低」。

韓國瑜近期頻拋政策議題，民調雖有回升跡象，但都還是落後總統蔡英文，不過韓國瑜競選辦公室發言人葉元之昨日向媒體透露，稱國民黨內部民調韓國瑜與蔡英文的差距已拉在百分之6上下，11月中有機會打平，韓國瑜在南投受訪時則聲稱「不要洩漏國防機密」，並指「得民心者得天下」，還批民進黨以為「得民調者得天下」是大錯特錯、非常不足取。

據《ETtoday》報導，單厚之認為，韓國瑜最近提交換遊學、學貸議題，雖然打到一些人，但目前尚未看出，有打到足以翻盤，或是足以改變選情的跡象。單厚之還說，韓國瑜一直的問題是，「他的討厭度一直沒有降低」。

報導也指韓另一問題是副手名單還沒著落，外傳立委江啟臣會是副手人選的大黑馬，不過江對此則低調回應，指「我們都是助手」，怎麼幫韓國瑜打贏選戰，讓國民黨重返執政，解決民眾所關心的問題，是他們最大的職責。

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