不擔心被韓國瑜拖累 沈智慧：民調不正確

2019-10-12 20:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調低迷，台中市立委沈智慧今天邀請到李佳芬揭牌聯合競總成立大會，被媒體問及是否擔心被拖累？她強調，「不會，民調不正確！」還以蔡英文與賴清德初選民調比喻，相信韓國瑜會勝選。

沈智慧說，「民調是不正確、可以操作！」還比喻，「民調落差就像蔡英文與賴清德的民調」、「一開始賴清德的民調非常高、贏過蔡英文」，但最後初選結果「蔡英文贏過賴清德兩位數字」，所以民調是可以操作的，不是說民調公司不客觀，而是可操作，相信韓國瑜可勝選。

對於藍營人士認為，蔡英文、韓國瑜到11月中會黃金交叉，韓國瑜要如何急起直追？沈智慧則說，要靠「人民的心！」她提及孩子的教育很重要，否則下一代沒希望，因此人民會覺醒，最近勤走基層，看到選民不分藍綠都喊加油，下架民進黨，因此為了孩子教育。

韓國瑜與沈智慧聯合競總今天舉辦成立大會，邀請李佳芬出席，但她遲到35分鐘，錯過與台中市長盧秀燕、立委江啟臣、顏寬恒同台共同造勢，沈智慧先向盧秀燕等人感謝，一起遺勢，再等第二波與李佳芬揭牌。

李佳芬先遲到又趕行程，預定待一小時，只剩25分鐘，與支持者合景後匆匆離去，也以趕行程為由不接聯訪，獨留沈智慧在會後面對媒體詢問，被問及是否擔心被韓國瑜低迷的民調拖累？沈智慧仍斬釘截鐵回應，「不會！民調不正確，跑基層和競總氣都都很熱絡！」

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