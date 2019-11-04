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藍營這2人能征服宇宙！陳芳明諷：老天太厚愛國民黨

陳芳明諷刺，高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬雙雙能夠征服宇宙，實為老天厚愛國民黨。（資料照）

陳芳明諷刺，高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬雙雙能夠征服宇宙，實為老天厚愛國民黨。（資料照）

2019-11-04 19:19:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜過去曾表示「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，他的妻子李佳芬昨附和稱，「如果認為宇宙無法征服的話，那個人才真的是草包咧！」，作家陳芳明嘆，「老天實在太厚愛國民黨了。」

韓國瑜先前喊出「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」的口號，這是他與李佳芬創辦的維多利亞雙語學校的校訓，李佳芬昨在台中市辦「佳芬講堂」時表示，征服宇宙的校訓被很多人笑，但「如果認為宇宙無法征服，還真是個草包」，還以科幻小說為證。

陳芳明今（4）日在臉書諷刺，國民黨已經出現一個能夠征服宇宙的總統候選人，現在又追贈一個可以征服宇宙的助選員，這樣一來不但反攻中國在望，還能夠進一步擴張宇宙版圖，若藍營支持者不相信，就是草包，「老天實在太厚愛國民黨了」。

陳芳明臉書全文

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