開議前調閱資料遭拒 議員質疑苗縣府：想維持25年不刪預算？

苗縣議員定期會前調閱資料，縣府拒絕提供惹議。（陳品安提供）

2019-11-09 15:27:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員陳品安、曾玟學、陳光軒與羅貴星等人指出，因11日縣議會開議，將審查預算。不過，上述議員近日向苗栗縣政府相關局處要求調閱資料以利審查預算，不但沒收到相關調閱資料，縣府反而提出公文，拒絕提供資料，陳品安等人不滿地說，縣府此舉無異於規避議員監督。

苗栗縣政府秘書長陳斌山則回應，因內政部民政司曾作出解釋，議員對縣府有質詢、表決等職權，不過若要「調閱」相關資料，需以機關對機關及縣議會正式函文縣府提供資料，或提交議會決議，苗栗縣府僅是依內政部解釋依法辦理，並非故意不提供資料，主因還是因縣議員無「調閱」職權。

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陳品安表示，之前定期會與臨時會調閱資料時並未碰到所謂「調閱」資料問題，但是在議會開議前「兩個工作日」收到縣府拒絕提供資料的公文，讓她不禁質疑，縣府此舉是不讓「個別」議員索取資料，難道縣府心虛因預算亂編被發現？還是想要維持25年不刪預算的「佳績」？

曾玟學則說，縣府此舉太過離譜，地方立法機關之文件調閱權是地方立法機關本於行使立法、審議預算、政策監督等職權之輔助性權力，此公文根本意圖規避議會監督，擺明拒絕民意機關的檢驗。

羅貴星則提法務部101年12月26日法律字第10103110880號函意見，若地方立法機關或民意代表基於問政需要，要求公務機關提供資料，只要是為增進公共利益，屬於個人資料之合理利用，並無違反相關法規之問題。他認為只要問政內容是增進公共利益，並未違反政府資訊公開法第18 條限制公開規定，或個人資料保護法第5條、第16條等，苗栗縣政府依法都應該提供資料供議員調閱。

另外，縣議員陳光軒則說， 4年前他也曾碰過同樣狀況，他身為民選代議士，本該對選民負責，依法監督縣政府，但如今卻連調閱資料都要受到多重打壓和阻撓，真的讓人感到相當可恥。

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