洪慈庸成立神岡競總 賴清德力挺：點燈也找不到

洪慈庸成立神岡競總，賴清德站台力挺。（記者張軒哲攝）

2019-11-09 12:51:01

〔記者張軒哲／台中報導〕無黨籍立委洪慈庸拚連任，今日上午於台中市神岡成立總統蔡英文、立委洪慈庸神岡聯合競選總部，前行政院長賴清德與洪慈庸等綠營人士大進場，高呼凍蒜。繼昨天陳菊相挺後，跨黨大咖相繼為洪慈庸站台。賴清德強調，洪慈庸是第一名立委，點燈也找不到，呼籲大家讓她繼續連任。

上午總統蔡英文、立委洪慈庸神岡聯合競選總部，由立委陳亭妃、市議員周永鴻主持，經邀請賴清德、林佳龍、蔡其昌站台，這也是賴清德本次選舉首個輔選的非民進黨籍立委。

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洪慈庸致詞指出，她這次很難選，因為她的對手遲未現身。洪慈庸也細數自己4年來爭取的包括神岡國中升格完全中學與神岡新庄里砂石車專用道等教育交通多項政績。她指出，神岡是台中的民主聖地，希望透過政壇前輩來到台中加持、固票，加強廣納各方支持力量。

賴清德說，洪慈庸知恩圖報，當年家庭遭遇不幸，選民送她進入立法院，她認真問政，爭取多項地方建設回報，洪慈庸這一席很重要，她的連任也是為了讓台灣更好。

賴清德說，習近平指出台灣只有一國兩制這條路可以走，但台灣人不想成為第二個香港或第二個西藏，大家要維護台灣主權，守住自由民主的生活。

另外，媒體詢問賴清德關於擔任總統蔡英文副手一事，賴清德只說「大家一起來」。

洪慈庸（中）成立神岡競總，賴清德（右三）站台力挺。（記者張軒哲攝）

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