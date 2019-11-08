洪慈庸陪花媽買韭菜盒被表白 國中生受訪害羞不敢報名字

賣韭菜盒的阿伯稱讚立委洪慈庸未滿20歲，讓洪慈庸笑開懷。（記者歐素美攝）

2019-11-08 18:49:53

〔記者歐素美／台中報導〕總統府秘書長陳菊今天下午到神岡購買韭菜盒，為立委洪慈庸神岡競選總部人員加油打氣，兩人在等候韭菜盒時，不僅賣韭菜的阿伯盛讚洪慈庸「還沒20歲」，連放學經過的神岡國中學生，也忙著拿筆記本及手機殼讓洪慈庸簽名，一名國中男生還當場害羞表白「你好漂亮」，讓洪慈庸笑開懷。

總統府秘書長陳菊今天下午到神岡社口購買30個韭菜盒，準備送到洪慈庸神岡競選總部，為洪慈庸及工作人員加油打氣。

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兩人在場等候韭菜盒時，賣韭菜盒的60歲吳姓阿伯說，他在921地震後，因工作的公司要遷移到中國，中年失業，只好和朋友一起研究賣韭菜盒維生，至今快20年，並隨即向洪慈庸表示「那時妳應該還沒有出生」，讓洪慈庸笑開懷，笑回「阿伯你有吃糖果喔，那時我快20歲了」。

隨後，多位神岡國中學生放學經過，看到花媽及洪慈庸，也興奮地拿出筆記本及手機殼等讓洪慈庸簽名，一名3年級紀姓男同學還當場向洪慈庸表白「你好漂亮」，他表示，絕對是肺腑之言。

神岡國中學生放學經過，爭相拿手機讓立委洪慈庸簽名。（記者歐素美攝）

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