陳菊赴神崗為洪慈庸打氣！籲鄉親1票小英1票慈庸 挺台灣女兒

總統府秘書長陳菊到立委洪慈庸神岡競選總部，為洪慈庸加油打氣。（記者歐素美攝）

2019-11-08 19:04:12

〔記者歐素美／台中報導〕總統府秘書長陳菊今天購買韭菜盒及紅豆餅，到神岡為立委洪慈庸加油打氣！陳菊表示，洪慈庸的參選對台灣具有重大意義，4年來看到慈庸的成長努力及在立法院的表現，呼籲選民「蔡英文總統一票、立委洪慈庸一票」，讓蔡英文總統及優質的立委洪慈庸高票連任。

陳菊今天下午特別到神岡社口購買30個韭菜盒及10個紅豆餅，帶到立委洪慈庸神岡競選總部，慰勞競選總部工作人員，她表示，在行政院長蘇貞昌嚴格把關、杜絕非洲豬瘟下，台灣人才有豬肉可吃，是一件很幸福的事，所以她買30個韭菜盒，都是豬肉口味。

請繼續往下閱讀...

陳菊說，上次來神岡是為前台中市長林佳龍助選，4年前洪慈庸參選時，她也是從高雄前來神岡助選，慈庸的參選對台灣來說有很重大的意義，因慈庸面對很多苦難，讓台灣社會很不捨，但洪家並未因此失志放棄，反而勇敢站出來，不讓不公不義及悲劇再發生。

所以慈庸站出來，不是為了弟弟，而是為了台灣這個島嶼、這個國家，沒有任何人可以因盡國民義務而受國家遺棄，遭受這種對待，洪仲丘事件，「大家的心肝都很痛」，我看到慈庸站出來，希望台灣社會有是非、有公道，4年來慈庸對軍中的人權及社會弱勢，特別用心用力，做得很好，慈庸不是很會宣傳的人，是腳踏實地誠懇做事的人，4年來慈庸從「台灣的女兒，升格為台灣囝仔的媽媽」，呼籲選民支持。

洪慈庸則感謝花媽遠道而來加油打氣，強調「花媽一直是我敬重的女性政治人物」，過去為台灣民主人權及自由努力奉獻這麼多，去年的選舉也遭受嚴重的抹黑跟攻擊，但是我們看到花媽的堅韌，今年選舉抹黑跟攻擊一樣不會少，但我們會學習花媽的堅韌及勇氣，爭取選民支持。

總統府秘書長陳菊到神岡購買韭菜盒慰勞立委洪慈庸神岡競選總部工作人員，強調台灣人有豬肉吃是很幸福的事。（記者歐素美攝）

總統府秘書長陳菊及立委洪慈庸等人一起品嚐韭菜盒。（記者歐素美攝）

總統府秘書長陳菊到立委洪慈庸神岡競選總部，與工作人員座談、加油打氣。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法