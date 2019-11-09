為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

傳「郭宋配」參戰總統大選 郭辦嚇壞：不會選2020

傳出親民黨有意找前鴻海董事長郭台銘，醞釀「郭宋配」，不過，郭辦陣營今早聽到後嚇壞，趕緊回應並無此事。（資料照）

傳出親民黨有意找前鴻海董事長郭台銘，醞釀「郭宋配」，不過，郭辦陣營今早聽到後嚇壞，趕緊回應並無此事。（資料照）

2019-11-09 10:17:28

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選18日開始登記，親民黨主席宋楚瑜再戰機率高，今日更傳出親民黨有意找前鴻海董事長郭台銘，醞釀「郭宋配」，不過，郭辦陣營今早聽到後嚇壞，趕緊回應並無此事。

綜合媒體報導，對於今早傳出「郭宋配」，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜表示，相關訊息不知從何而來，一大早「嚇壞我們」，她確定，郭台銘當初在退選後就說不會再參加2020總統大選，這個承諾仍然未改變。

不過，郭台銘雖無意參選2020總統，仍有不少民眾期盼他加入選戰；永齡基金會執行長劉宥彤昨日發文表示，每天仍收到很多的私訊問題，就是「郭董要不要選總統？」因此昨日就在臉書發起投票詢問「你還是會希望郭董選總統嗎？」目前約有1.7萬人投票，而有83％支持郭台銘選總統，17％反對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市府升旗》郭柯宋同框 郭台銘：不會和宋楚瑜合作
2019-10-11 05:30

北市府升旗》郭柯宋同框 郭台銘：不會和宋楚瑜合作
北市府雙十升旗 柯宋郭將同框
2019-10-10 05:30

北市府雙十升旗 柯宋郭將同框
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
不只郭、柯同框 宋楚瑜明天也一起升旗
2019-10-09 19:40

不只郭、柯同框 宋楚瑜明天也一起升旗
郭、柯結盟搶攻立委徵詢人選 王金平：我不便推薦
2019-10-01 18:35

郭、柯結盟搶攻立委徵詢人選 王金平：我不便推薦
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播