傳「郭宋配」參戰總統大選 郭辦嚇壞：不會選2020

傳出親民黨有意找前鴻海董事長郭台銘，醞釀「郭宋配」，不過，郭辦陣營今早聽到後嚇壞，趕緊回應並無此事。（資料照）

2019-11-09 10:17:28

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選18日開始登記，親民黨主席宋楚瑜再戰機率高，今日更傳出親民黨有意找前鴻海董事長郭台銘，醞釀「郭宋配」，不過，郭辦陣營今早聽到後嚇壞，趕緊回應並無此事。

綜合媒體報導，對於今早傳出「郭宋配」，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜表示，相關訊息不知從何而來，一大早「嚇壞我們」，她確定，郭台銘當初在退選後就說不會再參加2020總統大選，這個承諾仍然未改變。

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不過，郭台銘雖無意參選2020總統，仍有不少民眾期盼他加入選戰；永齡基金會執行長劉宥彤昨日發文表示，每天仍收到很多的私訊問題，就是「郭董要不要選總統？」因此昨日就在臉書發起投票詢問「你還是會希望郭董選總統嗎？」目前約有1.7萬人投票，而有83％支持郭台銘選總統，17％反對。

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