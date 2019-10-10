北市府雙十升旗 柯宋郭將同框

2019-10-10

〔記者沈佩瑤、郭安家、陳昀／台北報導〕台北市政府今早在府前廣場舉辦國慶升旗典禮，市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘與親民黨主席宋楚瑜都將出席，預料瀰漫政治味。

北市府國慶升旗典禮過去僅邀請局處首長、議員出席，柯市府破天荒邀郭台銘以「企業領袖」身分參加，引發議論；市府副發言人黃瀞瑩昨也證實，首席市政顧問宋楚瑜之前表達出席升旗典禮意願，市府歡迎各界共襄盛舉。

門票給誰選總統 親民黨月底前拍板

宋楚瑜出席北市國慶大典，頗有「重出江湖」的味道，外界也關注宋是否將親自出征、第五度參加正副總統選舉。親民黨秘書長李鴻鈞昨受訪表示，「明年總統大選，親民黨這張門票絕對不會缺席，至於是誰來選，再拖也不會拖過十月底」。

李鴻鈞指出，大家很關心親民黨在明年大選的角色及宋楚瑜要不要再次參選，他可以說明的是，明年總統大選，親民黨這張門票絕對不會缺席、絕對會用到，至於是誰來選，這段時間宋楚瑜會與各界人士討論、聽取各界意見，再拖也不會拖過十月底，一定給全國百姓一個交代。

被問及是否黨內對宋楚瑜選總統的勸進聲浪仍大？李鴻鈞說：「親民黨就我們這些人，你說有這種聲音，我也沒聽過，現在要見他的人還很多，每天排滿滿」。他強調，自己從頭到尾沒說宋楚瑜要參選，只說這張門票會用到，而「郭柯王」的後續走向，不是單方面問題，宋楚瑜也會安排時間與他們見面。

議員質疑淪造勢大會 柯撇清

對於市府國慶升旗，柯文哲昨早受訪說，國慶升旗是公開活動，郭台銘問說能不能來？「我說廢話，當然能來」，就做個邀請函給郭。柯文哲下午赴議會報告台北市明年度總預算案，議員戴錫欽質詢時質疑柯公器私用，指國慶升旗若台上站一排台灣民眾黨的立委參選人，就成了郭柯聯盟大造勢。

柯則答稱「不穿（政黨、競選）背心就是市民」，他已下令不准穿背心。

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