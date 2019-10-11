北市府升旗》郭柯宋同框 郭台銘：不會和宋楚瑜合作

2019-10-11

〔記者陳璟民、陳昀、許倬勛／綜合報導〕台北市政府昨早在府前廣場辦國慶升旗典禮，市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜首度同框，宋、郭僅禮貌性打招呼，幾無互動；郭被問到會不會與宋合作時，郭冷回「我不要選（總統）了嘛，合作什麼？」

柯：沒向宋要「門票」

宋昨早七點十四分抵達場邊，柯親自迎接，握手寒暄並說要等郭，宋遂由親民黨籍準副市長、市議員黃珊珊及市議員林國成陪同進場。媒體問宋是否仍對柯生氣？親民黨提名總統門票要怎麼用？宋豎起一對大拇指，只說「中華民國生日快樂」。

郭台銘抵達後，柯、郭連袂入場。媒體提問「會不會跟宋合作？」郭接連回答四、五次「不會」，還雙手比「Ｘ」，離場前更說「我不要選（總統）了嘛，合作什麼？」還表示自己「也不會」組黨。郭稍後前往桃園參加國旗屋升旗典禮，受訪表示，不論對象是誰，都沒有所謂的「合作」、「不合作」，他將與柯合拚國會選舉，讓好的立委進國會。

郭說，他與柯文哲都是擁護中華民國的人，共同目標就是讓這面旗幟繼續在台灣的土地上飄揚。至於是否有意與宋楚瑜聯手？郭態度丕變，冷說兩人零互動、沒有談話。

對於宋楚瑜出席北市府升旗，柯文哲受訪表示，「應該是黃珊珊安排的。」並說國慶日共襄盛舉，市府開放大家一起來。

媒體追問柯，有無找宋爭取親民黨總統提名（推薦）門票？柯回應「沒有，你們不要緊張」；宋若再選總統，柯會表態支持他嗎？柯說，再講吧，他（宋）有他的打算。

被問是否再選總統 宋：改天跟大家聊

宋楚瑜昨也到總統府出席國慶大會，離去時被媒體追問「是否親自出馬選總統？」宋僅回應「找一天好好跟大家聊一聊」。

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