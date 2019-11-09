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「首長有任期，但橋會留下」 蘇貞昌：顧好每座橋讓人民安心

行政院長蘇貞昌說：首長民任有任期，但橋會留下，顧好每一座橋，才能讓人民安心、讓台灣更進步。（資料照）

行政院長蘇貞昌說：首長民任有任期，但橋會留下，顧好每一座橋，才能讓人民安心、讓台灣更進步。（資料照）

2019-11-09 09:39:29

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌重視全國橋梁的安全維護，他今天上午在官方LINE群組說：「首長民代都有任期，但橋會留下」，顧好每一座橋，才能讓人民安心、讓台灣更進步。

蘇貞昌昨天到嘉義縣視察風險橋梁，他說，南方澳大橋斷橋的事件，讓我們看了非常遺憾也痛心。一個月後的今天，政府總體檢掌握資料，他也特別到嘉義東石的臥龍橋旁，向國人同胞報告。

他表示，根據總體檢結果，全國有62座橋一年內要改建，嘉義縣境內就有9座，嘉義的臥龍橋更是需要馬上改建。

蘇貞昌表示，他昨天到現場宣佈，嘉義縣這10座橋請縣長翁章梁最短時間改建，經費由中央負擔。其他縣市若同樣有財政困難，無法負擔配合款，也由中央來補助。他在LINE群組說：「以後，每一座橋都要有履歷」。

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