全國62座橋梁急需改建 蘇貞昌：經費地方有困難中央負擔

蘇貞昌到嘉義縣東石鄉視察橋梁狀況。（記者林宜樟攝）

2019-11-08 17:55:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院長蘇貞昌今天到嘉義縣視察橋梁情形，他說，宜蘭縣南方澳大橋斷橋後，蔡英文總統交代全國橋梁總體檢，總體檢掌握相關資料，全國需改善橋梁108座，馬上要做（改建）或一年內要做的有62座，他承諾「地方有困難，中央負擔」，請交通部「立刻進行」，政府有決心要做到讓民眾出入安心。

蘇貞昌今天到嘉義縣東石鄉臥龍橋視察，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣議員姜梅紅、黃嫈珺等到場關心；嘉義縣府簡報，縣境內計有1116座橋梁，一年內應維修改善137座，經費1800萬元，自籌預算改善，但需全橋改建共計9座，經費共計3億8771萬元。

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蘇貞昌說，嘉義縣長翁章梁表示有困難，但不能因為有困難就不做，政府對地方需要有重視，宣布3億8771萬元橋梁經費由中央政府全額負擔。

蘇貞昌強調，「這不是對嘉義縣特別好」，全國需要改建的橋梁，地方需要馬上做，但地方預算無法支應，嘉義縣有困難，其他地方一樣有困難，而全國這62座橋，因涉及民眾出入安全，需立即改建，相關地方配合經費，若地方政府有困難，經費中央負擔，請交通部、公路總局立刻進行。

蘇貞昌強調，未來公共工程必須要有履歷，誰設計、何時設計，必須清楚寫在履歷上，確保工程品質，建設公共設施要有遠見、有觀念，並且要有因地制宜的考量，期望地方政府能全力配合風險橋梁的改建。

蘇貞昌也到布袋過溝建德宮、竹崎真武廟等地，談政府推動的育兒補助、老人長照政策。

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