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蘇貞昌台語教學26條 破解中國意圖

行政院長蘇貞昌台語教學中國對台二十六，破解中國意圖。（圖取自蘇貞昌臉書）

行政院長蘇貞昌台語教學中國對台二十六，破解中國意圖。（圖取自蘇貞昌臉書）

2019-11-05 22:40:09

〔記者李欣芳／台北報導〕中國在台灣總統大選前祭出對台26條措施，我府院一致認為是要干擾台灣選舉，行政院長蘇貞昌今晚在臉書台語教學，他說，今天來教大家「26條」的台語怎麼念，相信大家很快就能了解中國一方面說要惠台，一方面卻無所不用其極打壓台灣，究竟真正的意圖在哪裡。

蘇貞昌秀出他今天受訪的剪輯影片說，「26條」，如果用台語唸唸看，就是「壓迫，而且還抓牢牢」（因「2」台語音近打壓；「6條」音近抓牢）。

蘇貞昌認為，用台語唸唸看，不只可以找到韻腳，還可以抓出眉角。他今天來教大家「26條」的台語怎麼念，相信大家很快就能了解中國一方面說要惠台，一方面卻無所不用其極打壓台灣，究竟真正的意圖在哪裡。

蘇貞昌指出，政府照顧辛苦求學就業成家的年輕人、尊重來台辛勞打拚的外籍勞工。經濟成長是全民打拚出來的成果，進步屬於台灣、建設來自人民，不用祈求施捨、也不必看人臉色，自己的國家，終究還是要有自己的空間、自己努力比較好。

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