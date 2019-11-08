蘇貞昌參拜廟宇「飛龍」來停 鄉親高喊：好兆頭

蘇貞昌到嘉義縣布袋過溝建德宮參拜，一隻蜻蜓停在他的麥克風上。（記者林宜樟攝）

2019-11-08 14:05:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院長蘇貞昌今天到訪嘉義縣，他到布袋鎮過溝建德宮參拜，正在致詞時突然一隻蜻蜓停在麥克風上，鄉親見狀直說「好兆頭！」、「送福來了！」紛紛表示驚喜。

行政院長蘇貞昌與立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑等到建德宮參拜，向鄉親說明育兒補助、老人補助等；他致詞時一旁兩個月大男嬰舉起手，讓蘇貞昌直說想抱一下，看到男嬰茂盛的頭髮，開玩笑說「嬰兒頭髮比我多」。

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當地鄉親說，蜻蜓是益蟲，也被稱為「空中飛龍」，飛到家中代表福氣來到，驅走厄運，今天院長到廟裡參拜，蜻蜓竟停在麥克風上，是個很好的兆頭。

蘇貞昌說，政府0到2歲幼兒給予每月6千元補貼，老人補助部分，老人家到長照中心接受照護，政府也有補助；讓年輕人和長輩都能安心過日。

行政院長蘇貞昌看到男嬰，直說「頭髮比我多」。（記者林宜樟攝）

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