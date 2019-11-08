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庶民破滅》韓國瑜質疑國家機器介入 蘇貞昌：不必疑神疑鬼

行政院長蘇貞昌表示，韓國瑜不必疑神疑鬼。（記者林宜樟攝）

行政院長蘇貞昌表示，韓國瑜不必疑神疑鬼。（記者林宜樟攝）

2019-11-08 11:03:45

［記者林宜樟／嘉義報導］針對國民黨總統參選人韓國瑜豪宅風暴，今天媒體詢問行政院長蘇貞昌對於韓陣營指此案有國家機器介入，蘇貞昌表示，此事是週刊爆料，週刊表示有監督總統候選人的社會責任，韓國瑜不必疑神疑鬼，應把被質疑的事講清楚。

媒體也詢問韓國瑜購買豪宅向台肥借貸部分，蘇貞昌說，若有不法，政府絕對不容；韓國瑜自稱庶民，「現在落差這麼大」，個人情況部分，韓國瑜自己要向社會解釋清楚。

有關政府推動吸食毒品多元處置部分，有媒體詢問是否會造成毒品氾濫，蘇貞昌強調，蔡英文總統上任以來，政府反毒用心用力，用各種方式防止製毒、運毒、販毒等，加重刑罰，加強執法，用各種資源，因為吸毒情況有百百種，對於使用毒品層次也有不同，法律規定有依照輕重等級，處理方法也有不同，此由專家、立法院等決定，對於毒品防治要看整體，蔡政府推動讓吸食毒品人數及接觸毒品的青少年人數降低，並加強防毒網路，請各界要看全面。

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