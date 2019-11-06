庶民破滅》韓國瑜被爆買豪宅 林智鴻：假庶民、真權貴

韓國瑜被爆失業買豪宅，民進黨高雄市議員林智鴻（見圖）批是假庶民、真權貴。（記者陳文嬋攝）

2019-11-06 17:49:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被爆失業買豪宅，民進黨議員林智鴻批評他是假庶民、真權貴，千萬豪宅、豪華農舍揭穿他庶民的新衣，加上他撒謊成性，根本是現代白賊七。

林智鴻指出，去年才用滷肉飯及礦泉水裝出庶民的模樣，用親民的外表欺騙選民，今年卻被接連爆出擁有800萬豪華農舍，還曾在2011年失業生涯尾聲，買下台北南港7200萬豪宅，韓市長根本是假庶民、真權貴。

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林智鴻指出，韓國瑜除了政見騙人，如今連身分背景都要騙，韓市長何時才要誠實面對選民﹖誠實是政治人物的生命，韓市長撒謊成性，根本是現代白賊七。

林智鴻說，韓國瑜去年欺騙高雄人一次，但接連荒腔走板行徑，已經有越來越多人看穿他的騙術，人民的眼睛是雪亮的，政治謊言騙的了一時，但絕對騙不了永遠。

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