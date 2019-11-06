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庶民破滅》韓國瑜無業買豪宅 黃創夏嘆：「庶民」有兩種！

國民黨總統參選人韓國瑜今日遭媒體爆料，在擔任北農總經理前無業的情況下，曾買下南港一間當時價格高達7200萬的豪宅。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜今日遭媒體爆料，在擔任北農總經理前無業的情況下，曾買下南港一間當時價格高達7200萬的豪宅。（資料照）

2019-11-06 19:41:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日遭媒體爆料，在擔任北農總經理前無業的情況下，曾買下南港一間當時價格高達7200萬的豪宅。對此，資深媒體人黃創夏表示，他工作了30多年，也只買下20幾坪的小公寓，感嘆「庶民」就像「斯斯」一樣也「有兩種」。

韓國瑜今日遭媒體爆料當年失業卻能買7200萬的豪宅，遭質疑是否「庶民」形象破裂？對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡解釋，「庶民」就是所謂「平民」的意思，指的是沒有特權的人，而「庶民」也是可以有買賣房產的權力，屬於個人的財務規劃。

對此，黃創夏在臉書連發3篇文，狠酸「庶民」有兩種，一種是加班、兼差、借貸，好不容易有個容身小屋；另一種則是豪宅、農舍，來來去去。而兩者都是平民，差別只是在於第一種忙碌到沒有力氣大聲嚷嚷，第二種卻是自稱庶民，要對抗權貴！

黃創夏表示，他是「平民」，卻「不敢」當「庶民」。黃創夏說，他30年來都在工作，頂多也就買了20幾坪的小小公寓房子，對於8、90坪，7000多萬元的房子，是想都不敢想，「看屋都沒膽去看！」他也感嘆，「平民」也有等級，不比較不知道，很多人會變成「貧民」。

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