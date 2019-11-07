庶民破滅》韓國瑜質疑國家機器介入 陳菊：歡迎提供證據

國民黨總統參選人韓國瑜被爆料曾購買價值7200萬元的豪宅，事後韓質疑消息走漏是因「國家機器」介入，總統府秘書長陳菊強調，要說國家機器介入應該要有證據，歡迎提供證據。（記者羅沛德攝）

2019-11-07 09:35:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕號稱「庶民」的國民黨總統參選人韓國瑜，近日被媒體爆料曾在台北市南港區購買價值7200萬元的豪宅，事後韓質疑消息走漏是因「國家機器」介入。對此，總統府秘書長陳菊今在立法院受訪時強調，要說國家機器介入應該要有證據，歡迎提供證據，她也支持檢調介入嚴辦。

陳菊今表示，有沒有國家機器，應該要拿出證據，像她這一代都受過國家機器高度壓制、壓迫甚至坐牢，像她這樣的人，如果有一天像現在這樣執政，不會濫用國家機器，這是很嚴重的事情。

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陳菊強調，對於韓市長的事情她不太了解，不過她認為，要說國家機器介入，應該要有證據，歡迎他們（韓陣營）提供證據，也支持檢調嚴辦。

對於媒體追問這是否代表韓國瑜的「庶民」形象破功，陳菊則表示自己沒有評論。

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