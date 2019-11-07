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庶民破滅》韓粉崩潰！失業重金買豪宅 李正皓：正中要害

李正皓認為，韓國瑜（見圖）失業期間砸重金買豪宅的事件爆出，對支持度有重大影響。（資料照，擷取臉書貼文，本報合成）

李正皓認為，韓國瑜（見圖）失業期間砸重金買豪宅的事件爆出，對支持度有重大影響。（資料照，擷取臉書貼文，本報合成）

2019-11-07 23:08:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日被爆出在失業期間，以7200萬購入台北市南港一處豪宅，前國民黨員李正皓認為，此事的確重創韓國瑜自稱的庶民形象，且正中要害；傳出韓國瑜支持群因此大崩潰，甚至有人決定轉而支持總統蔡英文。

有民眾在臉書發文表示：「我開計程車的朋友說，本來他們的車隊是挺韓國瑜的，因為南港7000萬的事，讓他們感到不爽，現在的車隊，幾乎有9成的人，已經改挺蔡英文了。」

根據《放言》報導，李正皓對此表示，韓國瑜在此事爆發之前，想做給大眾看的形象是失業17年只駕駛1輛破車，直到女兒忍無可忍出去工作幫父買車，還在高雄無家可歸，要落腳黨部的1間小房間、睡行軍床、1碗滷肉飯配1瓶礦泉水，如今庶民形象破滅。

李正皓解釋，和社會大眾說韓國瑜斥鉅資拍廣告，大家會因為對此類花費缺乏概念而沒感覺，但民眾對於買房子的看法相當直觀，大家都有概念，就算是軍公教人員，花個2000萬元買房子也相當不得了了，怎麼有辦法申請到每月20幾萬元的貸款，李正皓認為，這件事情對韓國瑜的衝擊絕對很大。

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