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首頁　>　政治

視察台中港海釣示範區 小英虧蘇揆

總統蔡英文（中）視察台中港北堤海釣區。（記者張軒哲攝）

總統蔡英文（中）視察台中港北堤海釣區。（記者張軒哲攝）

2019-11-08 17:25:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港北堤海釣示範區在上個月起正式試營運，全段2818公尺開放垂釣，由「台灣釣魚人大聯盟」管理，吸引中部大批釣客享受海釣樂趣，立法院副院長蔡其昌今日下午邀請總統蔡英文視察。

今日因港畔風勢獵獵，蔡英文頻頻撥弄頭髮，她致詞時幽默指稱，今天行政院長蘇貞昌沒來，他如果來，就沒有頭髮被吹亂的問題，現場笑聲連連。

台中港風勢強勢強勁，蔡英文頻頻撥弄頭髮。（記者張軒哲攝）

台中港風勢強勢強勁，蔡英文頻頻撥弄頭髮。（記者張軒哲攝）

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