視察台中港離岸風電重件碼頭 蔡英文：台灣要打世界盃

2019-05-23 17:49

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文今天至台中港離岸風電重件碼頭視察，她表示，發展離岸風電的重要意義，除了能源轉型，還要打「世界盃」，成為亞洲最重要的水下基礎製造的基地，並透過產學合作，讓年輕人有機會成為風電產業人才，創造在地就業機會，她強調，為打造台灣離岸風電的盛世光景，「我一定會讓自己連任」。

蔡英文表示，執政不炒短線，重要政策3年有成，離岸風電不再是爭論和遙遠的話題，而是正在開始施工實做的能源轉型進行式，上週台灣首座離岸風場已經開工，這座風場總裝置容量將達到128MW，這是台灣一座達到商業規模的離岸風場，對台灣能源轉型及風電產業的發展都是嶄新的里程碑。

蔡英文說，這座風場的開工同時具有三大意義，第一，台灣有得天獨厚的天然風場優勢，台灣海峽是世界上數一數二的風場，我們擅加開發利用，不但可落實能源自主，同時也能達到能源轉型的目標，我們已正式修法，2025年再生能源要佔總發電量的20％，要完成這樣的目標，離岸風電的裝置容量要達到5.7GW，是其中最重要的關鍵。

第二個重要意義是透過離岸風電的發展，可同時帶動風電產業供應鍊的國產化，促進國內產業的升級跟發展，風力機的系統商會在台灣設置機艙組裝的場，會讓更多在地產業可以參與跟進入這個產業鏈，現在是練兵累積經驗，未來要以全世界做為目標市場，不只要把台灣的風電做好，還要打世界盃，未來台灣也會成為亞洲最重要的水下基礎製造的基地。

第三個最重要是的透過產學合作方式，可以讓更多台灣年輕人都有機會成為風電產業的人才，可以在地就業，享有世界級的待遇及職場環境，我們期盼年輕朋友可以留在家鄉工作。

蔡英文說，2025年完成5.7GW台灣的風電產業可以創造新台幣1兆的投資額、1.2兆的產值，約兩萬個工作機會，對台灣經濟會有整體性的帶動發展效果，她強調，政府團隊從中央到地方，對發展離岸風電都有共同承諾及決心，上週開工典禮上不同黨派的地方首長及民意代表都共同參與，表示不分立場、不分黨派，只要對台灣能源轉型及產業升級有正面影響，所有人都會一起來支持。

蔡總統說，愈來愈多國際大品牌表達對綠電的需求，未來談到台灣產業發展優勢時，我們不只有優秀的人才、高階的技術及打拼的精神，還有充足的綠電的供給，讓我們打進國際綠色供應鍊及外銷更具競爭力，我們會跟風電企業伙伴一起努力，實現源轉型的承諾，共同打造台灣離岸風電的盛世光景，「我一定會讓自己連任」，讓計畫可以在我帶領下能實實在在實現和完成，並期盼工程順利進行，讓台灣第一座離岸風場在今年如期如質完工。

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