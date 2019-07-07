台中港北堤 可望今年9月底全線開放釣魚！

2019-07-07 19:10

〔記者歐素美／台中報導〕台中市台灣釣魚人大聯盟協會今天成立！理事長詹宗欽表示，台中港北堤目前只開放前段，許多釣客到後段垂釣，這2年慘遭商港法嚴格取締開罰，罰單高達7千多張罰單、罰款800多萬元，台灣為海島國家，將爭取北堤全面開放垂釣，並比照日本進行收費；台中港務分公司表示，目前正朝9月底北堤全線開放方向努力，未來並將公開遴選相關單位進行管理。

台中市台灣釣魚人大聯盟協會今天在大甲區舉辦成立大會，聯盟成員主要來自台中各釣魚協會領袖，目前有40多人，未來將全力為全台釣魚人爭取權益及合法釣點。目前協會由退休教師詹宗欽出任理事長、退休企業家楊蔚坡擔任總幹事，並聘任立法院副院長蔡其昌為榮譽理事長、市議員施志昌為榮譽副理事長，目標爭取台中港北堤全面開放成為全台示範釣點。

蔡其昌表示，多年來釣友持續反應台中海釣問題，經大家共同努力，整合不同意見，並參考國外案例而成立釣魚人大聯盟協會，未來將持續推動釣魚人的權益。

詹宗欽指出，台灣為四面環海的島國，非常適合發展釣魚運動，但民眾釣魚卻常面臨商港法等阻礙，全國開出的罰單多達9000多張。台中港假日約有上千人前往垂釣，因北堤全長2818公尺，目前僅開放前段1535公尺，許多釣客跑到非開放區垂釣，就遭台中港務警察隊以違反商港法嚴格取締，這2年共開出7千多張罰款，罰款高達800多萬元。

詹宗欽說，未來協會將為釣魚人發聲，台中港北堤全面開放勢在必行；楊蔚坡也說，未來協會將朝公益社團方式運作，集結眾人力量推動親海垂釣活動；台中港分務公司表示，北堤全線開放，可望於9月底實施，未來並將公開遴選相關社團進行管理。

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