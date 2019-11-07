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劉嘉仁回歸？ 聯醫：任用由總院長決定

台北市政府顧問劉嘉仁疑對「學姊」、市府副發言人黃瀞瑩騷擾疑雲，市府勞動局調查中。（資料照）

台北市政府顧問劉嘉仁疑對「學姊」、市府副發言人黃瀞瑩騷擾疑雲，市府勞動局調查中。（資料照）

2019-11-07 20:32:12

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市府前顧問劉嘉仁因捲入騷擾風波，近日已請辭。由於劉過去是台北市立聯合醫院特助，未來走向引來外界關注。北市聯醫副總院長黃遵誠表示，劉嘉仁擔任的是機要人員，任用是由聯醫總院長黃勝堅決定。

黃遵誠說，按一般程序來說，機要人員是跟著首長（黃勝堅），任用要看首長，劉與黃勝堅是舊同事，如果黃勝堅有需要，可能會再找劉回來，劉也可能自己找黃勝堅，但黃遵誠表示目前還未接到相關訊息。如果黃勝堅想聘用機要，須提出申請到府裡，最後到銓敘部備查，機要職缺是由機要人員人事條例管制。

黃遵誠說，機要是由首長任用，首長離開位置，機要也會離開，但現在黃勝堅還在。黃遵誠也指出，黃勝堅目前大力推動慈悲關懷社區，這部分最有經驗的就是劉嘉仁，他認為黃勝堅還是可能借用劉專長，不過他並未問過黃勝堅此事。

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