好諷刺！「學姊」擔任性騷擾防治宣傳大使 卻身受其害

防治性騷擾，台北市社會局找來「學姊」北市府副發言人黃瀞瑩（右三）擔任宣傳大使。（社會局提供）

2019-10-31 20:32:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市擁有許多便捷的大眾運輸工具，卻常常傳出性騷擾事件，據統計，性騷擾申訴案件，在大眾運具發生件數占比約2成，比例不低，台北市社會局與三大計程車隊合作，今早舉辦「安心搭小黃、性騷擾不上車」活動，找來市府副發言人「學姊」黃瀞瑩擔任宣傳大使，呼籲公私協力打造安心乘車環境，不料隨即傳出她遭到市政顧問性騷擾事件，格外諷刺。

社會局與台灣大車隊、大都會計程車及皇冠大車隊合作，今早舉行記者會對外宣導，透過車隊擁有系統性的輔導管理，讓計程車駕駛一同響應並協助宣導政策，並鼓勵駕駛貼上「禁止性騷擾」貼紙，對潛在加害者，也具有警示作用。

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社會局科長鐘雅惠說，捷運、公車等大眾運具因擁擠，常會發生偷拍、觸摸他人等性騷擾行為，而計程車具有密閉空間的特性，也發生過類似事件，雖然市府沒有特別統計在大眾交通工具性騷擾的件數，但以往統計資料顯示，在大眾運具發生性騷擾申訴案占全體性騷擾案件的1成5至2成，比例算是滿高的。

鐘雅惠說，目前在公車或捷運站都有進行相關的宣導，但計程車屬於個人空間，比較沒做宣導，因此這次與三大計程車隊合作，業者也十分樂意配合政策推廣，業者也承諾未來辦理教育訓練，讓計程車司機更懂得保護乘客，也能了解與乘客間互動的禮貌，同時讓被害人了解相關求助管道的資訊。

推廣與加深民眾對性騷擾防治的印象，社會局說，在「台北女人讚出來」粉絲專頁舉辦《留言（影）徵件活動》，即日起至11月20日截止，前500名留言者將贈送小宇宙證件套一份，活動結束後還會抽出價值1萬元的乘車卷，共3名，獎項豐富歡迎民眾踴躍參加。

防治性騷擾，台北市社會局找來「學姊」北市府副發言人黃瀞瑩（左），擔任宣傳大使。（社會局提供）

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