「SOP控」柯P挨 挨轟處理學姊疑遭性騷擾案未照SOP

台北市議員戴錫欽質詢時直斥市長柯文哲（見圖）自視為SOP控，面對學姊疑遭某市政顧問性騷擾案，竟卻逕自判斷為工作摩擦，未照SOP送請性別工作平等委員會調查。（記者羅沛德攝）

2019-11-01 18:45:32

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府副發言人、「學姊」黃瀞瑩疑遭某市政顧問性騷擾案，市議員戴錫欽今天下午質詢時，直斥市長柯文哲自視為SOP控（標準作業流程奉行者），上任5年來要求各局處訂了無數SOP，面對這起性騷疑雲，卻逕自判斷為工作摩擦，將兩人職務隔離，未照性騷案SOP送請性別工作平等委員會調查，訂那麼多SOP，卻不尊重SOP，那是欺世盜名。

柯文哲回應，若是明顯的性騷，或當事人用性騷這個字眼指控，就會處理，他問過當事人，聽起來就是工作上的摩擦，所以在工作上予以分開。

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戴錫欽強調，本案不管是否涉及性騷擾，研考會主委余家哲當時在晨會提出來，柯就該照性騷案的SOP走。

具律師背景又是女性的副市長黃珊珊答詢說，應以他們當時的反映的內容來判斷，因為現在由委員會調查中，她不宜發表言論，但是如果當時申訴內容涉及性騷的話，她相信市長也不會不以性騷處理，但是我們都不知道內容，也不能判斷。

戴錫欽接著說，就是因為內容都不知道，所以不能妄下判斷，更不能說是工作摩擦，這說柯文哲有先入為主的判斷，不管柯的目的是什麼，是大事化小小事化無，或想搓圓仔湯，都不能做這個判斷，即便是市長、權力再大，也不能這樣做，因為我們有SOP。

議員王閔生也質疑，為什麼兩個月前發生的事情，會在兩個月後新聞爆發，是內鬥？還是有人不滿柯文哲當時認定為工作摩擦、予以隔離？柯回應，這他就無法回答，但他也有些常識，「聽一聽，如果很明顯涉及性騷擾…，可是當事人不用這個名詞啊」，有時候是工作上互動不睦，對長官來講，有抱怨就各自分開；王說，副發言人、市政顧問、研考會主委都是市長的也是市府的重要幹部，如果有任何問題，市長要察覺得到，即時且妥善的處理。

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