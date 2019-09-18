學姊黃瀞瑩不選立委了？ 王世堅：和我規勸她有關

2019-09-18 16:55

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，開始布局明年立委選戰，原本有意拱北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩參選北市立委第一選區（北投天母），但她的意願不高，昨天傳出改由外交官劉仕傑披掛上陣，台北市議員王世堅今天說：「學姊應該是不選了啦！和我規勸她有關，真的有效欸，我和學姊說：『妳不要助紂為虐，妳這麼年輕優秀，趕快棄暗投明』，結果她真的有聽進去。」

黃瀞瑩至今未鬆口是否參選立委，昨天也有媒體報導，她選立委的意願低，改換劉仕傑參選。對此，王世堅說，學姊不選和他規勸有關，過去他提醒學姊別助紂為虐，應棄暗投明，柯文哲推她去選區域立委，是想推她當車手，柯現在把市府幕僚、局處首長當政治版的神風特攻隊，就是想把這些人當作報復的工具。

至於柯文哲不分區立委34席會提滿，也會推透過區域立委「攪局」選戰，王世堅說，被柯文哲提名的人應該很多都是不願意的，像上週他在質詢時問勞動局長賴香伶，賴也表明沒意願選立委，結果柯文哲還不是把他弄上去！柯就是拿市府形象好的局處首長當門面，推去選區域立委，利用這些人對政治的理想和憧憬，騙這些明星幕僚們上飛機，讓他們去打柯文哲想報復的對象。

王世堅認為，市府有很多優秀人才，柯的名單內其實有很多不錯人選，問題是柯文哲強人所難，人家不願意，柯卻趕鴨子上架，市府同仁敢怒不敢言，柯用市府的職務綁架市府官員們，這就是柯可惡的地方。

而黃瀞瑩今天稍早受訪時並未證實不參選，僅說她還在思考中，現階段先把市政、副發言人的工作做好。至於劉仕傑目前人在國外，到目前為止未能取得聯繫。

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