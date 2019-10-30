議員質疑「學姊」快速升官、違法輔選 柯P嗆：誤導

台北市政府副發言人黃瀞瑩今接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2019-10-30 12:06:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，頻遭外界質疑行政不中立，台北市議員秦慧珠昨質詢時爆料，市府副發言人、人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩不但為民眾黨拍片、站台，職等從6職等升為8職等，上下班也不用打卡，今起更正式啟動「輔選機制」，難道沒違反行政中立？

對此，柯文哲今上午受訪直呼「奇怪！」強調一定會按照法令去做，做一定會合法，在目前法令規範之下，人家也是下班時間去，這有什麼不對。

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對於秦慧珠質疑升官快速，柯文哲直言，這就叫做「誤導」，他們是機要任用，況且在台北市政府，有領薪水，人事處都會管制，所以她一定是符合標準才會去做，講這種話，「什麼叫做誤導，這就叫誤導。」

媒體追問，為什麼覺得是誤導？柯文哲說，好像這個人是靠特權一樣，好像「女的口譯哥」，政壇大家混久了都知道啦。

黃瀞瑩則說，行程都是在下班時間或週末，也就是屬於自己私人時間才會去輔選，在做這些輔選行程前，也都會跟人事處請教是不是符合規定，一切都是依法辦理。

對於秦慧珠質疑上下班不用打卡，黃瀞瑩解釋，人事處有規定，如果是專簽的專員，可以做上下班的調整，而且他們也都是七點半上班，下班則隨著市長的行程有變動，這些規定都符合人事處的相關規則，且加班也要填事由和時數，並經過層層長官核可才能報加班時數，加班的事由也和市政行程相關。

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