談「學姊」性騷案 柯文哲批媒體：「沒紀律倫理」太過分

台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左）4日對市府副發言人「學姊」黃瀞瑩疑遭職場性騷擾案答詢。（記者羅沛德攝）

2019-11-04 17:18:44

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員耿葳今下午於議會市政總質詢表示，她要替台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩發聲，但不解為何被指控性騷擾的台北市政府顧問劉嘉仁今天請辭，難道是在「斷尾求生」？台北市長柯文哲回應，既然有爭議，也不要在這地方做妄加揣測，很多東西調查完再處理。這說法被耿葳質疑是「怕影響選情」？柯文哲回答時砲口對向媒體，批媒體不可以這樣把當事人名字揭露，沒媒體紀律、倫理，實在太過分。

耿葳問柯文哲，這件事有沒有構成性騷擾？柯文哲回應：「我當時聽不覺得。」耿葳驚訝說：「你不覺得？」針對性騷擾案，應有性平會等SOP，怎麼市長當場認定這件事沒構成性騷擾？柯回答說，「當事人也沒有這樣講」，既然有爭議，就指定專案小組。

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副市長黃珊珊說明，現在已經由資訊局主秘當召集人，會成立性騷擾防治委員會，本來有一個月調查期，會「再盡快、希望在最短時間、這禮拜」先做相關人員的訪查，至於調查內容，柯文哲跟他們都沒看到，不方便評論。對於劉嘉仁請辭，黃珊珊說，請辭是行政上面，調查不會因為這樣停止。

耿葳問柯文哲批准了辭呈？柯文哲回說「我還沒有看到。」對於是否在斷尾求生？柯回說，既然有爭議，也不要在這地方做妄加揣測，很多東西調查完再處理。

耿葳質疑，是否擔心影響選情，畢竟劉嘉仁是安排地方行政很重要人物？柯文哲回應時卻批，第一點媒體不可以這樣把當事人名字揭露，根本完全沒有媒體紀律，媒體倫理都沒有了，「我要特別點名那個媒體，這樣實在太過分」。

耿葳希望柯文哲響應聯合國國際終止婦女受暴日，當場問柯是否願意畫上象徵性的橘色口紅？柯文哲回說「不用畫啦！我拒絕」，並強調，很多東西要等調查結果出來，這時候不該這樣妄加揣測。耿葳指出，當事人主觀覺得不舒服，就已經構成性騷擾要件，而不是好想要把事情淹蓋起來，雖然已經到選舉，大家非常戰戰兢兢，但這件事不可抹滅。

國民黨市議員耿葳（見圖）4日質詢時，提到「學姊」黃瀞瑩疑遭職場性騷擾案，希望市長柯文哲響應聯合國每年的11月25日定為國際終止婦女受暴日。（記者羅沛德攝）

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