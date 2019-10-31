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首頁　>　政治

獨家》學姊驚爆遭性騷擾 柯P愛將喊冤：僅討論事情

台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩。（資料照）

台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩。（資料照）

2019-10-31 13:05:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩驚傳遭到性騷擾！在短時間內高升、備受拔擢的市府顧問劉嘉仁傳出平時常騷擾黃瀞瑩，讓黃備感困擾，研考會主委余家哲日前在晨會向柯文哲報告此事，但據知情人士表示，柯文哲輕輕放下並未懲處。

對此，黃瀞瑩表示不回應。劉嘉仁表示，僅是和學姊討論安排事情，LINE訊息也是公事上安排行程的聯絡。記者求證余家哲，他證實此事，表示市長有做處理，劉嘉仁後來已被安排不和學姊一起工作。市府發言人周台竹則表示從未聽過此事。

知情人士透露，在晨會時間，研考會主委余家哲向柯文哲報告劉嘉仁有騷擾黃瀞瑩的情形，但柯文哲輕輕放下並未懲處。

劉嘉仁曾在台北市立聯合醫院擔任院長特助，不久前加入北市府，擔任市長室秘書，他常在休假期間參與柯文哲的外地參訪活動，安排宮廟及地方行程，更協助組黨事務，在短短1個月時間高升市府顧問，可見受到柯文哲及市府顧問蔡壁如的信任。

據了解，劉嘉仁曾在上班時間以討論事務的名義，把黃瀞瑩找到市府內的辦公室，劉嘉仁還把辦公室的門關起，導致兩人處在密閉空間，黃瀞瑩當時相當害怕，直呼「為何要關門！」所幸後來並未發生什麼事，但黃已多次收到劉的LINE訊息、動作騷擾。

台北市議員簡舒培受訪表示，她也有聽聞此事，依照性騷擾防治法，應立刻啟動調查，並進行懲處，而不是輕輕放下，劉嘉仁假藉輔選名義，在上下班騷擾黃瀞瑩，不但常傳訊息，還故意藉機說話，她認為是柯文哲放任不管，讓劉嘉仁能夠在上下班時做這件事。

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