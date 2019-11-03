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輔選初體驗 「學姊」到苗栗避談柯文哲「出價說」
2019-11-03 21:06:41
［記者鄭名翔／苗栗報導］台灣民眾黨強力助選員「學姊」黃瀞瑩今晚赴苗栗縣後龍夜市，為黨籍苗栗立委參選人朱哲成掃街拜票；黃瀞瑩說，全台各地區都有很多人幫民眾黨加油，所以今天也要來幫支持者加油打氣，順便來玩一下；但被問到之前台北市長柯文哲的挖角黃瀞瑩「出價說」，是否會讓她感到不舒服，黃僅低調說「今天來幫朱哲成加油，這部分不多談。」
「學姊」黃瀞瑩助選腳步首度跨出大台北地區，來到苗栗後龍夜市幫朱哲成輔選，她說，除了來幫各地民眾黨支持者加油打氣，也順便出來玩一下，尤其今天是受朱哲成之邀來到夜市，要和鄉親們邊吃邊玩共同加油，未來也擬在黨內持續以此方向協助各參選人；而民眾黨柯文哲、柯爸、柯媽、學姊相繼來苗栗輔選，也為朱哲成拉抬不少聲勢。
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但對於上週傳出遭性騷案，黃瀞瑩仍低調不願多談，而被問到老闆柯文哲稱若他黨要挖角學姊「那價碼要出得夠高」的說法，是否再度失言、物化女性？是否會讓黃瀞瑩感到不舒服？黃瀞瑩皆低調稱：「今天來幫朱哲成加油，這部分不多談。」