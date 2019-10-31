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名嘴建議韓陣營挖角「學姊」 柯：價碼要出得夠高

名嘴陳揮文建議韓陣營挖角台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，對此，台北市長柯文哲表示「那價碼要出得夠高」。（資料照）

名嘴陳揮文建議韓陣營挖角台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，對此，台北市長柯文哲表示「那價碼要出得夠高」。（資料照）

2019-10-31 11:52:40

〔記者陳璟民／台北報導〕政論名嘴陳揮文直播時認為國民黨總統參選人韓國瑜陣營年輕人太少，建議挖角台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，對此，台北市長柯文哲今早受訪時，不假思索地表示「那價碼要出得夠高」，媒體追問，價碼夠高就挖得過去、要出多少？柯回應「他們要努力出價啊，我不曉得要多高」；至於是否挖角黃，韓的聲勢就會上漲？柯則反問「問這個題目幹什麼」？

媒體還問，民進黨主席卓榮泰說下屆立委選舉結果，若民進黨在國會席次未過半的話，他就請辭負責，柯文哲崇尚科學跟數據，能分析卓請辭的機率多高？柯表示，他不算命，也不做政治名嘴，但是通常前題越清楚的時候，預測會越準，現在還很難預測；至於國民黨主席吳敦義有可能被列入不分區立委名單，柯被詢問看法時，反問記者「你哪一台的」？

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