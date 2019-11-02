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「學姊」扮母雞輔選 何景榮卻把「蔣萬安好帥」掛嘴邊

北市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩（左）陪同民眾黨立委參選人何景榮到夜市品嚐美食開直播，何景榮還秀出手機桌面是對手蔣萬安的照片。（記者蔡亞樺攝）

北市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩（左）陪同民眾黨立委參選人何景榮到夜市品嚐美食開直播，何景榮還秀出手機桌面是對手蔣萬安的照片。（記者蔡亞樺攝）

2019-11-02 21:14:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市第三選區（中山北松山）的國民黨立委蔣萬安、民進黨立委參選人吳怡農「高顏值」，被譽為「雙帥」，選戰開打以來話題不斷。台北市副發言人、「學姊」黃瀞瑩今晚陪同民眾黨立委參選人何景榮到夜市掃街拜票，掃街前還一起吃飯開直播，何景榮屢屢提及蔣萬安好帥、「天天在想蔣萬安、萬安要不要來吃」等話，還秀出手機桌面竟也是蔣萬安的照片！

掃街前，何景榮與黃瀞瑩接受媒體訪問，被問到今天在臉書PO文酸吳怡農是肌肉網美，直播不斷把蔣萬安外表掛在嘴邊，何景榮說，他對蔣萬安提出許多政策質疑，包括洗錢防制法涉及侮辱東南亞、民眾怨聲載道，蔣萬安必須對政策做出回應說清楚，其他參選人外表他則予以尊重。

媒體也問到手機桌面的照片，何景榮大方承認，桌面照片就是蔣萬安，他每天早上起來就是要大敗蔣萬安，挑戰者一定是以挑戰衛冕者為目標，他從一開始就是要打敗蔣萬安，「雖然他比我帥，我還是要打敗蔣萬安」！

首次擔任「母雞」替何景榮輔選，黃瀞瑩說，不敢說自己是母雞、是小雞，很多事情都要學習，參選人也都比她還要專業，大家一起學習，到不同選區也會吃到不同美食，之前沒來過遼寧夜市順便來體驗。

結束訪問後，黃瀞瑩、何景榮在團隊志工陪同下逐步走進夜市向店家、民眾問候，或許遼寧夜市人潮不多，並沒看到民眾熱情上前要合照，也沒走進攤位與店家握手，似乎沒人氣，而後來到宮廟前才有粉絲求合照。

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