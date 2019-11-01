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疑遭性騷擾「學姊」封口不談 黃珊珊：一個月交調查結果

北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩驚傳疑遭職場性騷擾，出面接受媒體訪問。（記者蔡亞樺攝）

北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩驚傳疑遭職場性騷擾，出面接受媒體訪問。（記者蔡亞樺攝）

2019-11-01 10:11:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩昨日傳出疑遭市府顧問劉嘉仁頻藉行程名義找黃到辦公室討論，甚至把辦公室門關起來，發生職場性騷擾事件，台北市長柯文哲將兩人工作隔離。黃瀞瑩今早面對媒體詢問相關事發過程，僅表示「全案進入調查程序，細節不願多談」；負責調查該案的北市副市長黃珊珊則說，一個月內交出調查結果。

媒體一早集結在台北市政府大樓11樓外等候黃瀞瑩接受訪問，黃珊珊、勞動局長賴香伶兩人先步出受訪，黃珊珊表示，市府本來就有性騷擾防治工作的程序，也會按照程序成立委員會進行相關調查，她希望所有媒體與相關人員基於保護當事人的隱私，在調查期間不要影響當事人權益。

媒體追問何時完成調查，黃珊珊表示，依照規定辦理，在一個月內要交出調查結果。賴香伶則說，一個月內性騷擾防治委員會會調查、做初步結論，也會告知雙方當事人。

兩人離開後，黃瀞瑩也接著受訪表示，市長指示黃副市長當PM，組成專案小組，議會也有要求勞動局介入調查，全案已進入調查程序，細節不便再多做回應；媒體追問黃與劉辦公地點的距離、過程是否感受不舒服，黃瀞瑩十分低調，頻頻說「細節不多做回應」。

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