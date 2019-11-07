郭台銘與黃韻涵訪蚵仔寮 大讚：高雄海鮮勝舊金山

郭台銘攜黃韻涵訪高雄蚵仔寮。（郭台銘辦公室提供）

2019-11-07 10:59:45

〔記者陳柔蓁／台北報導〕郭台銘布局國會，要以經濟知識與全球經驗成為郭家軍最強後盾，日前郭台銘跟著「郭家軍」黃韻涵到高雄梓官蚵仔寮，了解在地產業，「郭懂」大吃淡菜、螃蟹，大讚高雄海鮮比美國舊金山漁人碼頭的還大、且新鮮便宜，可師法新加坡發展觀光好好規劃，吸引日韓觀光客。

郭辦補充，黃韻涵選區之一、位於梓官區的蚵仔寮，昔日是小漁村，居民以養蚵捕魚為生。近年成功從傳統漁村轉型為觀光漁港，並試圖打造如日本築地的漁市場。由於拍賣制度健全，吸引了鄰近地區漁船到此卸貨交易，而港口魚貨新鮮眾多，為全國現撈漁獲之冠。

請繼續往下閱讀...

郭辦介紹，每日下午漁船返港時，就是市場人聲鼎沸、魚貨最新鮮、最吸引人的時刻。民眾可以在蚵仔寮漁港參觀魚貨拍賣、盡情挑選魚鮮海味，各式海鮮攤位也提供代客料理服務，滿足了饕客的味蕾。

黃韻涵邀請郭台銘來到蚵仔寮，體驗高雄在地海鮮文化。郭台銘品嚐魚市場現撈現煮的淡菜時，更大讚：「我在舊金山漁人碼頭吃到的都沒這個一半大，這個還更新鮮、更便宜！」

郭辦指出，黃韻涵的選區從梓官到茄萣都是海線地區，範圍很廣但觀光設施都小小的，只有蚵仔寮跟南寮兩個魚市場，黃韻涵認為要有主題性的發展，進而大力推廣高雄海鮮文化。針對海線地區發展，郭台銘也建議高雄向新加坡學習，並融合觀光民宿，藉此吸引日韓觀光客到訪；而魚市代客料理也要提供消費者更多元化的選擇。

郭辦表示，高雄海鮮文化是一大特色，漁獲新鮮、品質優良深受肯定，黃韻涵認為政府需要全力協助海線地區發展，朝向主題性方向發展，吸引各地遊客到訪，帶動高雄觀光產業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法