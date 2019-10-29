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蔡壁如爆：郭台銘柯文哲最晚11/9會面

台北市政府顧問蔡壁如今早接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，她在節目中透露，台北市長柯文哲和鴻海創辦人郭台銘最晚將於11月9日土城的感恩會上見面。（圖擷取自YouTube）

台北市政府顧問蔡壁如今早接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，她在節目中透露，台北市長柯文哲和鴻海創辦人郭台銘最晚將於11月9日土城的感恩會上見面。（圖擷取自YouTube）

2019-10-29 14:19:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府顧問蔡壁如今早接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，不過她在節目中透露，台北市長柯文哲和鴻海創辦人郭台銘最晚將於11月9日土城的感恩會上見面。

主持人周玉蔻問，台灣民眾黨不分區立委跟郭台銘的郭家軍有做分配嗎？蔡壁如回應，去台中參加感恩會時，有向郭台銘表示，要安排時間讓兩人見面，對於要談什麼，蔡壁如則回應「都談啦，談未來的下一步，看要互相合作或是他要來支持我們等」；他透露，2人最晚將於11月9日土城感恩會上見面。

現在面對郭家軍3女宣布不選，蔡壁如提及，本來郭家軍要提很多人，她表示「超乎預期」，不是很清楚詳細原因為何他們都沒有出來選；不過，蔡壁如也強調，不分區不是市長說了算，還有提名委員會，等海選完之後再開會討論，海選名單來得及的話，下禮拜公布；而不分區的部分要等柯市長和郭董聊一聊之後再說。

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