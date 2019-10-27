「全國最美鎮代」不選立委了！陳怡樺：挺陳超明連任

被譽為「全國最美鎮代」的苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺（右）宣布不參選立委，將力挺國民黨現任立委陳超明（左）。（記者鄭名翔攝）

2019-10-27 19:40:51

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕被譽「全國最美鎮民代表」的苗栗縣竹南鎮代陳怡樺日前投入郭台銘陣營，傳出有意投入苗栗第一選區立委選戰，讓地方選情生變，但稍早陳怡樺於臉書宣布將不參選此屆立委，並受訪時表態將力挺國民黨現任立委陳超明，未來自己則會持續學習，並代表郭家軍作為苗栗親善大使，協助關懷弱勢、爭取社會福利。

郭台銘今宣布「郭台銘政經學院」第一梯次種子學員，陳怡樺名列其中，她表示，經過沉澱思考後，因自認還需要時間學習、調整，並希望也能陪伴家人，因此現階段會在竹南做好選民服務，正式宣布不參選此屆苗栗立委。

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而至於外傳陳超明透過關係聯繫郭台銘，將陳怡樺「搓」掉的傳聞，陳怡樺也予以駁斥，表示陳超明是她所敬重的長輩，過去也給予她許多經驗傳承，未來她也將力挺陳超明順利連任。

陳怡樺說，很感謝郭台銘的賞識，未來不僅會以竹南鎮代身分服務鄉親，也將代表著郭家軍的苗栗親善大使，投身公益、協助弱勢、為身障團體發聲，並爭取更多社會福利。

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