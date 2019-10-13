「最美鎮代」投郭營擬戰苗栗立委 陳超明酸「有錢真好」

2019-10-13 11:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕被封為「全國最美鎮代」的苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺，日前震撼加入郭台銘陣營，甚至有意投入立委選戰；對此，過去於陳怡樺從政路上多有提攜的國民黨提名第一選區現任立委陳超明無奈說，「有那麼急嗎？能力這麼強嗎？」身為前輩只希望她不要為人所利用，而對於郭陣營動作頻頻，他也語帶不滿暗酸「有錢真好」。

陳怡樺去年首踏政壇，競選竹南鎮民代表，除了家族地方實力雄厚，其亮眼外型更是大大吸睛，狂掃5300多票打破苗栗自治史上鄉鎮市民代表最高票紀錄；而過往陳怡樺與陳超明互動良好，選前陳超明多次公開為她拉票，陳怡樺也常向陳超明請益，選後兩人仍經常同台，服務處也比鄰。

但傳出陳怡樺可能參選立委，陳超明先是語帶無奈表示，對自身選情多少會有衝擊，但應不至於影響大盤局勢，而自己身為長輩也不願口出惡言，只能說「天要下雨、娘要嫁人」，一切尊重她的決定。

陳超明也透露，過去曾耳聞陳怡樺與郭台銘陣營有接觸，但並不知道、也未獲告知她會加入郭家軍，甚至可能角逐海線立委；陳超明認為，她還年輕，應有務實觀念，先培養解決地方問題能力，「難道真有這麼急、能力這麼強、足以承擔這一切？」

郭台銘於國民黨內總統初選期間，曾赴苗栗拜票，兼任竹南龍鳳宮主任委員的陳超明不僅提供場地，也大力助選，而今郭陣營動作頻頻，突襲「美女刺客」有意插旗苗栗，陳則暗酸「有錢真好」。

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