陳超明：抓隻石虎到竹科就停止開發嗎？ 蘇揆：觀念要改

2019-10-22 09:43

〔記者陳昀／台北報導〕苗栗縣是石虎重要棲地，現存數量估約剩500隻，保育與了解其族群分布迫在眉睫。不過，國民黨苗栗立委陳超明上午在立院質詢質疑，每次開發就有「路殺」是炒作新聞，因為石虎團體開發都不能做，「我抓一隻石虎到新竹科學園區就停止開發嗎？」蘇揆回應，觀念要改，地方已越來越友善、配合。

陳超明指出，他了解要保育石虎，但不能妨礙苗栗的經濟發展、人民生存權，每次開路就會有石虎死掉，懷疑是炒作新聞，結果在「石虎熱點地區」，石虎團體很偉大，要開條路就要等2年，環評都拖著不能做，「難道我抓一隻石虎到新竹科學園區，就停止開發？」他痛斥，政府不能盲目保護，遇到石虎就不建設。

陳超明質疑，苗栗山區連接台中、南投、新竹，難道石虎只住苗栗？每次要開發哪、石虎就死在哪，騙仙欸！他說，不要隨著那種團體炒作，幾億元研究經費卻拖2、3年研究不出來，讓建設受阻，這樣是欺負苗栗人比較善良。

蘇貞昌回應，苗栗是好地方，石虎要住也看不出是哪個縣市，但有兩個原則，一是保護瀕臨絕種的石虎、二是不能讓經濟受損，地方上已經越來越友善、配合。

陳超明反駁說，他贊成政院的看法，但每次要開發、環評，遇到石虎熱點就要拖兩年，太誇張，希望能承諾6個月通過環評，否則苗栗縣要開任何道路都可能遇到石虎，等到調查清楚，地方很痛苦。

蘇揆回應，觀念要改，過去要開發三峽老街，很多人也說要拆、要發展，仍予以保留；農委會主委陳吉仲也補充說，這只是一兩件個案，實際上的調查很快；但被陳超明打斷說：「一兩個個案我會拿出來講？我哪那麼小氣？」

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