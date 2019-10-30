蔡壁如爆柯布局2024 郭願相助

北市府顧問蔡壁如（左起）昨稱市長柯文哲「布局二○二四」，柯備詢時矢口否認。右為市府副發言人黃瀞瑩。（記者廖振輝攝）

2019-10-30 05:30:00

柯先切割 後改口「有和她聊過 但沒有說要準備什麼」

〔記者陳璟民、郭安家、謝君臨／綜合報導〕台北市政府顧問蔡壁如昨首度證實，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲「布局二○二四年總統大選」；柯下午赴議會市政總質詢時說詞反覆，撇清表示「她（蔡）的言論與本人一切無關」、「現在講太早，講這幹什麼，明天吃什麼都不曉得，扣分、扣分」，但後來又承認「有和蔡壁如聊過二○二四，但沒有說現在要準備什麼」。

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蔡壁如昨早接受廣播主持人周玉蔻專訪，被詢及「柯文哲到底要不要親民黨的門票」，蔡答不是要不要的問題，是柯覺得要把市長第二任期做完；周追問︰「柯二○二四年要選對不對？」蔡回應「他就是布局二○二四年」。

周又問，柯會不會表態反對「一國兩制台灣方案」？蔡愣住數秒未答；在周追問下，蔡說，柯不會支持一中，應該還是墨綠的。

蔡壁如在媒體聯訪時還說，曾與鴻海集團創辦人郭台銘聊天，郭表明自己不參選二○二○年總統選舉，對柯感到虧欠，若柯需要親民黨推薦選總統的門票，他可協助爭取，柯若想在二○二四年進軍總統府，行有餘力也會幫忙；蔡說自己當時的感受是這樣。

柯昨在市政總質詢時表示，郭台銘從未跟他講過這個，他也沒跟郭講過，蔡壁如所言「與本人一切無關」，直說「扣分、扣分」，還說不知道蔡要上節目；後來又承認有和蔡聊過二○二四年的事，但沒有說現在要準備什麼。

「郭會幫柯」說法 蔡沁瑜吐槽

對於蔡壁如爆料十一月九日郭柯會，柯坦言，當天郭家軍新北市立委參選人李縉穎競選總部成立，所以一定會見面；至於親民黨主席宋楚瑜，柯說，還沒見面，但會去拜訪，會想辦法和宋說明。

對於蔡壁如「二○二四郭幫柯」的說法，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨表示，「妳（指蔡）這樣感覺，不代表別人也這樣感覺」。她說，距離二○二四還很久，現在大家一致的目標，就是希望國會能有推動福國利民政策的立委，把中道、主流力量匯集起來。

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