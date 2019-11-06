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調查局反賄選抽獎 投票就可抽好禮

法務部調查局舉辦看微電影抽獎活動，頭獎可抽64G iPad mini。（記者黃捷攝）

法務部調查局舉辦看微電影抽獎活動，頭獎可抽64G iPad mini。（記者黃捷攝）

2019-11-06 21:32:17

〔記者黃捷／台北報導〕明年總統、立委選舉即將到來，法務部調查局為宣導反賄選，再度舉辦抽獎活動，只要於本月13至29日期間參加投票，就可參加抽獎，頭獎為64G iPad mini，其他獎項還包括AirPods、全聯禮券及威秀城雙人電影票。

調查局指出，法務部長蔡清祥曾在部務會議中指示，各機關應充分應用資源，拍攝感人影片，廣為政策行銷亮點，影音行銷可看、可說，並以動態呈現，表達意念，觀眾容易透過影像吸收資訊，且人手1支智慧型手機，隨時隨地均可觀賞，傳達效果即時且便利。

調查局表示，本次活動由全台調查局各處站提供影片，許多調查官自導、自演、自製，以微電影方式宣導反賄選，調查局從中精選39支影片，目前已於調查局官網、臉書、Youtube頻道及發布19支，其餘也將陸續上架。

調查局說，投票活動將於本月13日下午3點開始，至本月29日上午10點截止，民眾只要於期間至活動表單（https://forms.gle/PRvzNQDkFG7DEA6j8）填寫資料參與投票，即可獲得抽獎資格。

法務部調查局舉辦看微電影抽獎活動，投票表單QR Code。（記者黃捷攝）

法務部調查局舉辦看微電影抽獎活動，投票表單QR Code。（記者黃捷攝）

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