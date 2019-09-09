賄選零容忍！竹市抓賄五部曲奏效 去年大選賄選案僅6件

2019-09-09 16:11

［記者洪美秀／新竹報導］第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉明年1月11日投票，新竹市府今天舉辦賄選零容忍、全民動起來的反賄選宣誓，市長林智堅表示，竹市在去年九合一選舉中被地檢署起訴的賄選件數及人數比例極低，可見竹市選風相對乾淨，市府已啟動第二預備金1000萬元作為警察查賄破案獎金，也寄出16萬份反賄選專用信封，呼籲全民來抓賄。

新竹市府政處處也公佈抓賄五部曲：即接近賄選人、保存證據、撥打電話、起訴有獎金、有罪確定全部領，鼓勵全民來抓賄。而反賄選專用信封都印有抓賄方式及管道，只要查證屬實就有最高1500萬元獎金，邀請全民反賄選。

此外，林智堅也邀請里長參與宣誓活動，他說，里長是第一線接觸市民的民代，期許透過里長的宣導，嚇阻並遏止賄選發生的可能。

新竹地檢署檢察長王文德說，去年地檢署共起訴86件賄選案，竹市只占6件，總起訴人數244人，竹市僅14人，10件當選無效的判決中，竹市則1件都沒有，顯示竹市的選風端正，地檢署已展開反賄選查緝，包括網路賄選、選舉賭盤、選舉黑槍等，也都在查緝範圍內。

法務部廉政署副署長侯寬仁表示，買票、賣票都有刑責，如民眾若發現有人賄選，請向調查站、警察局及地檢署檢舉。檢舉正副總統候選人賄選者最高獎金1500萬元，檢舉立委候選人賄選者最高獎金1000萬元，法務部廉政署會持續監測反賄情資、選舉暴力、假新聞等訊息，而24小時檢舉專線是：0800024099按4。

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