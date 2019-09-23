抓賄拿獎金 檢察官親授不一樣的4W2H

2019-09-23 21:48

〔記者萬于甄／台南報導〕現代生活中時常看見4W2H法則，就連反賄選宣導也能應用，永康警分局今晚舉辦「108年檢察官與民有約暨社區治安會議」，由台南地檢署檢察長林錦村、檢察官劉修言等人進行宣導，檢察官也以4W2H法則，教導市民如何反賄、保存賄選證據，共創乾淨的選舉。

台南108年檢察官與民有約暨社區治安會議第7場今晚在永康警分局舉辦，與會者包含永康轄內立委候選人、市議員、里長、守望相助隊等民意代表及警友會、義警、民防、志工、守望相助隊等約近百人，永康警分局長呂世明擔任主持，盼藉由面對面與市民宣導，打造優質選風。

座談會中由檢察官劉修言進行反賄選法治宣導，劉修言表示，查賄5要領包含接，接近買票者；保，保存賄選相關證據；打，打檢舉電話；訴，被起訴後領取部分獎金；定，判決確定有罪領取全部獎金。

其中，保存賄選證據有6個重點，檢察官以4W2H應用宣導，分別為誰行賄（WHO）、何種選舉（WHAT）、向誰行賄（WHOM）、行賄地點（WHERE）、如何行賄（HOW）、賄選金額（HOW MUCH），過程中也舉辦有獎問答，相當有趣。

檢方強調，端正選風、禁絕不法是此次選舉查察核心工作，民眾如遇有賄選或不法情事，可以打電話或傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，儘量保存證據，檢舉賄選獎金最高1500萬，對檢舉人身分絕對會依法保密，期盼透過檢警調、政風及全民的努力，使反賄觀念有效普及。

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