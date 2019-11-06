調查局查到800億地下通匯 清查流向嚴防中資介選

調查局長呂文忠今表示，目前查緝地下通匯將近800億元，與中國來往是大宗。（記者黃捷攝）

2019-11-06 21:11:17

〔記者黃捷／台北報導〕總統、立委大選即將到來，中資介入選舉及追查假訊息是法務部調查局近期工作重點，調查局長呂文忠今表示，目前查緝地下通匯將近800億元，與中國來往是大宗，將就相關金流與情資，全面進行清查。

呂文忠表示，中資介選是這次選舉查察的重點之一，去年九合一選舉調查局偵辦一件中資介選案（指中國民進黨張秀葉涉賄選一案），台北地檢署日前已經起訴，就是一件典型的中資介選案。

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呂文忠說，最近幾波地下通匯查緝，調查局總共查到17件，其中3件已經移送地檢署，總金額將近800億，大部分都是與中國間的通匯；調查局將加強清查這些錢的流向，如有意圖介選情事，一定會嚴加查辦。

有媒體詢問目前掌握多少情資，呂文忠回應將逐一清查，但目前還沒有正式的統計數據。

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