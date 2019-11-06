獨家》要批韓主任寫心得 教局長：韓市長在高雄什麼都沒做嗎？

高雄市教育局長吳榕峯說，人事主管如果有概念、背景資料，「不會說韓市長在高雄市什麼都沒做。」（記者黃旭磊攝）

2019-11-06 18:47:49

〔記者黃旭磊／高雄報導〕被指要求國小人事主任寫心得報告，高雄市教育局長吳榕峯接受本報訪問時說，這名學校人事主管如果有概念、背景資料，「不會說韓市長在高雄市什麼都沒做，至少我要講在教育做很多。」

北高雄某國小人事主任日前參加公民假日論壇，戴口罩上台狠酸高雄市長韓國瑜是「林鄭國瑜」，事後被要求先寫3000字心得感想。對此，吳榕峯今天下午於高雄市總圖參加未來教育趨勢論壇後受訪。

請繼續往下閱讀...

吳榕峯說，新市府10個月來在教育至少做了5件事，包括推動雙語教育、在財政困難情況下購置校園雙機、讓168名北漂教師返鄉就業、耗資7200萬添購弱勢孩童餐食券並爭取公共化及非營利幼兒園設備及人事經費，「這些，他（人事主管）看到沒有。」

吳榕峯說，這些都是新興業務，都有向市議會報告，請他（人事主管）看完市議會專題報告內容，瞭解這一年教育局做了哪些事，告訴他政府在努力做事情，寫3000字心得，如果有概念、加上背景資料，「不會說韓市長在高雄市什麼都沒做，至少我要講在教育做很多。」

相關新聞連結：

國小主任批韓 高市教局長：不能隨便批評 請他寫3千字心得

高雄市教育局長吳榕峯（後排左3）出席未來教育趨勢論壇，與貴賓們一起和全球首位獲公民權機器人索菲亞（Sophia，紅衣）合影。（記者黃旭磊攝）

吳榕峯（中）參加未來教育趨勢論壇後。（記者黃旭磊攝）

高雄市教育局長吳榕峯（前排右2）參加未來教育趨勢論壇。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法