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被點名「旺中幫」 高市教育局長：我不是什麼幫
2019-11-06 13:32:34
〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員高閔琳今質詢時，PO出一份網友整理的韓國瑜征服宇宙指揮幹部一覽表，內有20位前任與現任官員被歸納為四大幫；高市教育局長吳榕峯看見自己被列入「旺中幫」，主動爆氣回應「我不是什麼幫、我是政府公務員出身」。
一覽表分為義大幫、夫人（雲林）幫、北農幫、旺中幫，共有20位前任與現任高雄市政府官員，其中以旺中幫、義大幫各6人最多、夫人幫5位、北農幫3位。
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教育局長吳榕峯答詢時，主動對於自己被列為旺中幫表示遺憾。
他說明，自己在省政府教育廳服務過10年、曾任3所公私立學校校長，才得到韓市長青睞，來做高雄市教育局長；在這之前不認識韓國瑜，也不認識他的夫人，「所以是他約我，才第一次見面。」
吳榕峯強調，他不是旺中幫，也不是什麼幫，他是政府的公務員出身。