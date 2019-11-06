庶民破滅》與韓國瑜夫妻一起買豪宅 高美蘭：資料誰提供？

高市觀光局主秘高美蘭。（記者王榮祥攝）

2019-11-06 14:16:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對週刊報導與韓國瑜夫妻一起購買北市豪宅？高市觀光局主秘高美蘭回應指出，根據中華民國憲法，人民有財產交易的自由，但是所有的交易紀錄自應受「個人資料保護法」保障。

高美蘭以書面方式說明，根據中華民國憲法，人民有財產交易的自由，但是所有的交易紀錄自應受「個人資料保護法」保障；週刊文中提到的3戶均未完成過戶程序，亦即並未進入實價登錄等公示系統，她反問週刊資料從何而來？特別是韓市長那戶，既未有法律程序也沒有過戶，為什麼壹周刊可以有資料？是誰提供的？

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高美蘭表示，她的房子是先生購買，壹週刊為何可直接從海量法律文件中，知道這戶就是本人（她）？這一切資料是由哪個單位提供？公權力是否有介入？

她進一步指出，台肥案是預售屋，沒想到品質出了極大狀況，目前單是本建案官司就有10幾件，但台肥用極不光明的手段片面解約，苛扣本戶 15%違約金，又一手與我們談交屋，另一手把房子丟給仲介販售，逼使住戶只好採取法律訴訟爭取權益，一審法官判決雙方解約不合法，必須完成交屋，詎料台肥又交涉過程中把房子賣了！

她說明，事實上台肥該建案交屋迄今已數年，都還沒有和管委會完成點交，正是因為品質問題及拒絕溝通的老大心態，請問，中華民國法律難道連購屋人最起碼的權力都無法保障了？

高美蘭感慨，用自己打拼的錢置產、難道有罪嗎？本人財產並不是擔任公職後突然巨幅增加，自應受社會公評，但一件多年前的財產交易、又是合法交易，實不應被抹黑批判至此。

她也強烈質疑個人資料保護法到底是保護誰？是不是只要顏色不對、立場不對，就可以把對手的資料公開，讓社會大眾公開鞭屍？

她引述馬丁路德金的話：「歷史將會記錄，在這個社會轉型期，最大的悲劇不是壞人的囂張，而是好人的過度沈默！」 並描述今天有許多媒體朋友希望採訪，問的都是與公理正義無關之事！然而，在整件事情上，將資料外洩以遂行政治目的的機關，才是應該受到大眾檢視的！

如果任由這樣的手段繼續下去，今天她會受到這樣違法不公平的待遇，改天任何一個人都會有同樣遭遇！包含手持正義權柄的各位媒體先進！她甚且因為擔任公職而有機會說明，試問那些廣大無辜的受迫害者，應如何申冤？

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