韓國瑜簽署校園雙機被推翻 高市教長：市長選舉時、還不認識他

2019-10-08 08:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜去年八月競選高雄市長時，曾簽署高雄市教育產業工會提出的「三年雙機」計畫，還承諾兩年內即可完成；不料高市教育局規劃「四年方案」逐一推動，引發議員強力批判，教育局長吳榕峯除公開打臉、推翻市長承諾，面對質疑時還俏皮指出，「市長選舉時、還不認識他」。

民進黨高市議員邱俊憲事後指出，教育局長公開否認韓市長三年完成雙機（韓市長自己還說兩年即可）的政策承諾，教育局只有信心、卻沒有明確的預算規劃，市府教育局長「誠信」令人堪憂！

邱俊憲指出，昨教育部門質詢前，他曾再次呼籲市府首長「誠信」很重要，說過的話、承諾過的事，不可含糊帶過，針對高雄市校園裝設冷氣及空氣清淨機預算來源及完成時程問題，要求教育局長公開說明清楚。

但很遺憾，教育局長不知道是忘記、還是害怕想起來？竟公開否認韓市長有簽署承諾三年完成全部教室裝設雙機的政策承諾！教育局長在說明不清楚18億多政策需求預算來源時，就先否認承諾，再吹捧韓市長若當選總統、兩年就能完成？！

邱俊憲之後，民進黨高市議員鄭孟洳也提出當時韓市長簽署政策承諾的照片，立馬打臉教育局長！吳榕峯卻說：「市長選舉時，我還不認識他」。

邱俊憲感慨這樣的回應、誠信何在？此政策，又如何能真正完整落實？質詢下來，只清楚感受到教育局長「滿滿的信心」，卻看不到誠信與完整的配套！

吳榕峯昨天回應議員時留下不少名句，除了對雙機政策的打臉市長說法，在康裕成追問「優教住宅」時，語塞之餘神回「我不是台大法律系的（康裕成是台大法律的）」，但面對議員爆氣批判教育局科長時，他也展現領導風格，請議員別生氣，別逼問其下屬，所有政策由他承擔。

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