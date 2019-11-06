國小主任批韓 高市教局長：不能隨便批評 請他寫3千字心得

高市教育局長吳榕峯（中）說明，針對公開批評市府的公務人員，已請他先寫3千字心得報告。（記者王榮祥攝）

2019-11-06 14:43:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市某公務員日前參與公民假日論壇，並上台批判高雄市長韓國瑜把市府對外關係搞差，事後疑似遭懲處？引發議員關切；高市教育局長吳榕峯今表示，他確實是某國小人事主任，已請他先寫3千字心得感想。

10月中旬在高市三民公園舉辦的公民假日論壇，吸引許多民眾參與，不少人登記發言，大部分抱怨對高雄市長韓國瑜的失望、與對韓粉動輒霸凌他人的憤慨，當中有位高市府公務員勇敢上台批判市長說幹話、常遲到，引發外界注意。

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民進黨高市議員高閔琳今質詢時，關切該公務員是否被懲處？並羅列一連串韓國瑜上任後，違反行政中立、公器私用的事蹟，質疑「只准市長落跑、官員亂搞；不准基層公務員反彈、高雄市民罷韓」。

教育局長吳榕峯說明，他（自稱公務員）確實是某個國小人事主任，因為他隨便講說我們（市府）都沒有做事，但他知不知道教育局在這1年做了哪些事情？所以我們把議會專案報告先給他看過，請他先寫3千字的心得感想，讓他知道我們做了那些。

吳榕峯說，包括校園雙機、弱勢族群照顧、北漂老師回來，這位人事主任知道嗎？他是教育人員一環，必須知道教育局這10個月來做了哪些事情，不能隨便的（批評），因為他不是議員，他不是立委，他不能隨便批評教育局或市政府，這個是有公務員的考績法可以去處理，現在還沒有完全處理完畢。

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