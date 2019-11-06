楊瓊瓔將請假帶職參選「留後路」？洪慈庸：對選民的不尊重

立委洪慈庸。（資料照）

2019-11-06 18:04:12

〔記者歐素美／台中報導〕有媒體報導台中市副市長楊瓊瓔將請假帶職參選台中市第三選區立委，楊瓊瓔對此並未正面回應，僅「感謝各界關心」，並首度鬆口國民黨將於11月13日徵召提名；立委洪慈庸對楊瓊瓔比照韓國瑜請假帶職參選指出，這是楊副市長自己的決定，她予以尊重，但如果要選舉還帶職，這是對選民的不尊重！

立委選舉將於11月18日辦理登記，外傳台中市副市長楊瓊瓔將請假帶職參選台中市第三選區立委，楊瓊瓔今天面對媒體採訪並未正面回應，僅「感謝各界關心」，並首度鬆口目前按國民黨規劃，將於11月13日徵召提名她參選台中市第三選區（后里、潭子、大雅、神岡）立委。

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台中市第三選區現任立委洪慈庸對此回應指出，有報導指稱楊瓊瓔副市長將「比照韓國瑜模式」請假帶職參選立委，這是楊副市長自己的決定，她予以尊重，但如果要選舉還帶職，這是對選民的不尊重！也顯示對手對自己的選情不樂觀、不太有信心，否則應該立即辭去現在的職務，好好地投入選舉。

洪慈庸強調，選舉過程應該是誠摯地拜託所有鄉親給我們機會，而非浪費公帑，用市府資源來做選舉，應該跟所有市民交代清楚，不應該用公帑行選舉之實。

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